LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage unter der Lupe
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17.06.2026 10:04:19
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren bedeutet
Am 17.06.2021 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 687,30 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 14,550 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 520,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 570,20 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 253,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
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