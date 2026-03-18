EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 787,30 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,270 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 599,83 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 17.03.2026 auf 472,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,02 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Börsenwert von 234,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at