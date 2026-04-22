LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Performance im Blick 22.04.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 632,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,158 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 486,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,90 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,10 Prozent verringert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 243,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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