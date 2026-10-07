LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Lohnendes LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 07.10.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 637,90 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,157 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 60,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 385,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 39,55 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Marktkapitalisierung von 187,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 383,90 -0,42% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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