LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Performance im Blick 12.08.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 712,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,404 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 672,47 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 11.08.2026 auf 478,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,75 Prozent verringert.

Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Wert an der Börse wurde auf 237,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 464,20 -0,72% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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