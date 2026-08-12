LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Performance im Blick
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12.08.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 712,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,404 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 672,47 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 11.08.2026 auf 478,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,75 Prozent verringert.
Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Wert an der Börse wurde auf 237,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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12.08.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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12.08.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 mittags schwächer (finanzen.at)
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12.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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11.08.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|464,20
|-0,72%
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