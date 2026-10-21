LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Performance im Blick 21.10.2026 10:03:28

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 616,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 16,213 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere wären am 20.10.2026 6 270,27 EUR wert, da der Schlussstand 386,75 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,30 Prozent verringert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 191,84 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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19.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 390,20 -0,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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