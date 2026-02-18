EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment gewesen.

Am 18.02.2023 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 818,40 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,122 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,48 EUR, da sich der Wert einer LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie am 17.02.2026 auf 527,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,52 Prozent verringert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde am Markt mit 257,28 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at