LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Investmentbeispiel 05.08.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 816,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,123 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 485,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,44 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 239,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 480,35 -0,22% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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