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Am 18.11.2025 wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag 611,30 EUR wert. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,164 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,29 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 17.11.2026 auf 393,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,71 Prozent verringert.

Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 198,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at