LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage?
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23.09.2026 10:03:49
EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr angefallen
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag bei 523,20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 1,911 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 401,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,25 EUR wert. Mit einer Performance von -23,17 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 199,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
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|Barclays Capital
|17.09.26
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|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|398,15
|-2,19%
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