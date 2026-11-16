EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nokia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nokia-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,96 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Nokia-Aktie investiert hat, hat nun 2 017,960 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 719,00 EUR, da sich der Wert eines Nokia-Anteils am 13.11.2026 auf 7,29 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,19 Prozent angewachsen.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at