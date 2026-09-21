Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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Profitabler Nokia-Einstieg? 21.09.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Nokia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Nokia-Aktie via Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen Nokia-Anteile an diesem Tag bei 4,63 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Nokia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,619 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (9,36 EUR), wäre die Investition nun 202,40 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 102,40 Prozent.

Alle Nokia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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