Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Profitables Nordea Bank Abp Registered-Investment? 16.06.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,91 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,088 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,55 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 15.06.2026 auf 16,51 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,55 Prozent vermehrt.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 55,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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14.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
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Nordea Bank Abp Registered Shs 16,61 1,31% Nordea Bank Abp Registered Shs

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