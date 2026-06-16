Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Profitables Nordea Bank Abp Registered-Investment?
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16.06.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen an der Börse HEX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,91 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,088 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,55 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 15.06.2026 auf 16,51 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,55 Prozent vermehrt.
Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 55,39 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,61
|1,31%
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