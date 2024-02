EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse HEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,51 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 331,913 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Papiere wären am 26.02.2024 14 896,11 EUR wert, da der Schlussstand 11,18 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,96 Prozent erhöht.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 39,28 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at