EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 151,515 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 490,91 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 05.01.2026 auf 16,44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +149,09 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at