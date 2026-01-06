Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Frühes Investment
|
06.01.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 151,515 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 490,91 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 05.01.2026 auf 16,44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +149,09 Prozent.
Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
06.01.26