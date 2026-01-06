Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 06.01.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 151,515 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 490,91 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 05.01.2026 auf 16,44 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +149,09 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 56,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Nachrichten