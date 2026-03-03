Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Investmentbeispiel
|
03.03.2026 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Anteile betrug an diesem Tag 7,89 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,668 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordea Bank Abp Registered-Papiers auf 16,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 103,70 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 54,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,46
|-4,06%
