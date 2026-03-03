Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 03.03.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Anteile betrug an diesem Tag 7,89 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,668 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordea Bank Abp Registered-Papiers auf 16,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 103,70 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 54,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Analysen
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,46 -4,06% Nordea Bank Abp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:42 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen