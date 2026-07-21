Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Frühe Investition 21.07.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.07.2021 wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 9,65 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 036,162 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Papiere wären am 20.07.2026 17 723,55 EUR wert, da der Schlussstand 17,11 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,24 Prozent angewachsen.

Nordea Bank Abp Registered wurde am Markt mit 57,79 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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