EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 786,164 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Aktien wären am 08.06.2026 12 613,99 EUR wert, da der Schlussstand 16,05 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,14 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 54,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at