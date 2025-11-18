EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,33 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,805 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 14,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,52 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42,35 Prozent.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 51,12 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at