Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
07.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 8,01 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 1 248,439 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 18 907,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,08 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 51,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|29.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
