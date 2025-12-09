Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Profitabler Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
|
09.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Nordea Bank Abp Registered-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 7,22 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,523 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 2 142,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,47 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,23 Prozent vermehrt.
Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,45
|0,16%
