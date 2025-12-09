Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Profitabler Nordea Bank Abp Registered-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.

Nordea Bank Abp Registered-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 7,22 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,523 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 2 142,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,47 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 114,23 Prozent vermehrt.

Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shsmehr Analysen

04.12.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,45 0,16% Nordea Bank Abp Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

