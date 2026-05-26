EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Anlegern gebracht.

Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,429 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.05.2026 gerechnet (16,77 EUR), wäre das Investment nun 191,66 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,66 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Nordea Bank Abp Registered zuletzt 55,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at