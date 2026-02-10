EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit Nordea Bank Abp Registered-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Nordea Bank Abp Registered-Papier an diesem Tag bei 8,66 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 11,547 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 194,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,84 EUR belief. Mit einer Performance von +94,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Nordea Bank Abp Registered betrug jüngst 57,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
