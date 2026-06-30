Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lukrative Nordea Bank Abp Registered-Investition?
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30.06.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag bei 7,53 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Nordea Bank Abp Registered-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 328,904 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 16,39 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 780,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117,81 Prozent erhöht.
Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 55,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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