EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende standen Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag bei 7,53 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Nordea Bank Abp Registered-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 328,904 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 16,39 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 780,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117,81 Prozent erhöht.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 55,24 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at