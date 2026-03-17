EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag bei 12,98 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 770,416 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 15,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 184,13 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 184,13 EUR entspricht einer Performance von +21,84 Prozent.

Der Nordea Bank Abp Registered-Wert an der Börse wurde auf 53,83 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at