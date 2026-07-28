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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Lohnendes Nordea Bank Abp Registered-Investment? 28.07.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 7,86 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,723 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 222,52 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 27.07.2026 auf 17,49 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 122,52 Prozent angewachsen.

Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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