Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Lohnendes Nordea Bank Abp Registered-Investment?
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28.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 7,86 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,723 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 222,52 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 27.07.2026 auf 17,49 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 122,52 Prozent angewachsen.
Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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