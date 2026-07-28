EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 7,86 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,723 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 222,52 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Anteils am 27.07.2026 auf 17,49 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 122,52 Prozent angewachsen.

Alle Nordea Bank Abp Registered-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at