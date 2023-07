EURO STOXX 50-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Pernod Ricard abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Investoren gebracht.

Pernod Ricard-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 144,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 69,324 Pernod Ricard-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.07.2023 13 982,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 201,70 EUR belief. Mit einer Performance von +39,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at