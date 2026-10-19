EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Prosus-Anteile bei 26,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,807 Prosus-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 359,55 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 16.10.2026 auf 35,96 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,95 Prozent gestiegen.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,55 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Die Prosus-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at