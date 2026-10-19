Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Prosus-Performance
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Prosus-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Prosus-Anteile bei 26,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,807 Prosus-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 359,55 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 16.10.2026 auf 35,96 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,95 Prozent gestiegen.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78,55 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM zum ersten Mal gehandelt. Die Prosus-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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