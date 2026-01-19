Prosus Aktie
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Prosus-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 44,26 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,596 Prosus-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (53,38 EUR), wäre das Investment nun 1 206,17 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,62 Prozent.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 116,60 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Anteile zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
