Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Prosus-Investment im Blick 19.01.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosus-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Prosus-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosus-Aktie bei 44,26 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,596 Prosus-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (53,38 EUR), wäre das Investment nun 1 206,17 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,62 Prozent.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 116,60 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 wurden Prosus-Anteile zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Prosus N.V.

Analysen zu Prosus N.V.

16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
