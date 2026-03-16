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Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Lukrativer Prosus-Einstieg? 16.03.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Prosus-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit Prosus-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,52 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 2,298 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,11 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Anteils am 13.03.2026 auf 46,62 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 7,11 Prozent vermehrt.

Prosus wurde am Markt mit 101,82 Mrd. Euro bewertet. Der Prosus-Börsengang fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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