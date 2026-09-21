Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Rentable Prosus-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosus-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Prosus-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Prosus-Papier bei 27,37 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 3,654 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 35,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,01 EUR wert. Damit wäre die Investition um 31,01 Prozent gestiegen.

Am Markt war Prosus jüngst 78,31 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Prosus-Anteils fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Den ersten Handelstag begann der Prosus-Anteilsschein bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Prosus Overweight Barclays Capital
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Prosus N.V. 36,13 1,25% Prosus N.V.

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