Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Rentable Prosus-Anlage?
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21.09.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Prosus-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Prosus-Papier bei 27,37 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Prosus-Aktie investierten, hätten nun 3,654 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 35,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,01 EUR wert. Damit wäre die Investition um 31,01 Prozent gestiegen.
Am Markt war Prosus jüngst 78,31 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Prosus-Anteils fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Den ersten Handelstag begann der Prosus-Anteilsschein bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|36,13
|1,25%
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