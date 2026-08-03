Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Frühe Investition 03.08.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prosus-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Prosus-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 308,638 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 39,97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 334,71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,35 Prozent.

Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,30 Mrd. Euro. Das Prosus-Papier wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
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Prosus N.V. 41,20 3,17% Prosus N.V.

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