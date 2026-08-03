Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Frühe Investition
|
03.08.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosus von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Prosus-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 308,638 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 39,97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 334,71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,35 Prozent.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,30 Mrd. Euro. Das Prosus-Papier wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
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10:03
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|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|41,20
|3,17%