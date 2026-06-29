EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Prosus-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Prosus-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,32 EUR wert. Bei einem Prosus-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,298 Prosus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,61 EUR, da sich der Wert einer Prosus-Aktie am 26.06.2026 auf 37,48 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,61 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Prosus belief sich zuletzt auf 81,86 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 fand der erste Handelstag der Prosus-Aktie an der Börse EAM statt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at