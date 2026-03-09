EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Prosus-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Prosus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 329,943 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 13 850,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38,51 Prozent vermehrt.

Prosus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,70 Mrd. Euro gelistet. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse ASX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Prosus-Aktie lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at