EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosus von vor einem Jahr verloren

Am 22.06.2025 wurde das Prosus-Papier via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Prosus-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,13 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 216,802 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 285,09 EUR, da sich der Wert einer Prosus-Aktie am 19.06.2026 auf 38,22 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,15 Prozent.

Am Markt war Prosus jüngst 83,47 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Prosus-Anteils fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at