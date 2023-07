EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Prosus-Investment eingebracht

Am 31.07.2020 wurde das Prosus-Papier an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,180 Prosus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosus-Papiers auf 72,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 884,77 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 884,77 EUR, was einer negativen Performance von 11,52 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 98,11 Mrd. Euro. Das Prosus-Papier wurde am 11.09.2019 an der Börse ASX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Prosus-Papier bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at