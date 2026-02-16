EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Prosus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, hätte er nun 206,990 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 42,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 798,09 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,02 Prozent.

Prosus war somit zuletzt am Markt 92,84 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Prosus-Anteils lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at