Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Lukrative Prosus-Anlage?
|
16.02.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Prosus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, hätte er nun 206,990 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 42,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 798,09 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,02 Prozent.
Prosus war somit zuletzt am Markt 92,84 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Prosus-Anteils lag damals bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|42,69
|0,55%
