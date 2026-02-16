Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Lukrative Prosus-Anlage? 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Prosus-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, hätte er nun 206,990 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 42,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 798,09 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 12,02 Prozent.

Prosus war somit zuletzt am Markt 92,84 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Prosus-Anteils lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Prosus N.V.

Analysen zu Prosus N.V.

05.02.26 Prosus Buy UBS AG
16.01.26 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Prosus N.V. 42,69 0,55% Prosus N.V.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

