Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Frühe Anlage
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14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prosus-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,59 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 183,184 Prosus-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 35,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 524,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 34,76 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 77,79 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Prosus-Anteils lag damals bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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