EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prosus-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,59 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 183,184 Prosus-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 35,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 524,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 34,76 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 77,79 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie wurde am 11.09.2019 an der Börse EAM erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Prosus-Anteils lag damals bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at