Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Investmentbeispiel
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20.07.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr bedeutet
Das Prosus-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,81 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,008 Prosus-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 77,30 EUR wert. Mit einer Performance von -22,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 84,11 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie ging am 11.09.2019 an die Börse EAM. Ein Prosus-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
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10:04
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|39,47
|1,61%