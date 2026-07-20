Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Investmentbeispiel 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Prosus-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Prosus-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,81 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,008 Prosus-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 77,30 EUR wert. Mit einer Performance von -22,70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Prosus eine Marktkapitalisierung von 84,11 Mrd. Euro. Die Prosus-Aktie ging am 11.09.2019 an die Börse EAM. Ein Prosus-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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14.07.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Prosus Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Prosus N.V. 39,47 1,61% Prosus N.V.

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