Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Rentables Prosus-Investment?
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23.11.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prosus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Prosus-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,926 Prosus-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,33 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 20.11.2026 auf 30,19 EUR belief. Damit wäre die Investition um 11,67 Prozent gesunken.
Alle Prosus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 65,94 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse EAM statt. Der Erstkurs des Prosus-Papiers lag beim Börsengang bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|31,02
|2,48%
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