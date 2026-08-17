Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Rentables Prosus-Investment?
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17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosus von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prosus-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Prosus-Anteile bei 53,11 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hat, hat nun 18,829 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 704,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,59 Prozent verringert.
Prosus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Prosus-Aktie an der Börse EAM war der 11.09.2019. Der erste festgestellte Kurs des Prosus-Papiers lag damals bei 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|30.06.26
|Prosus Underweight
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|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
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|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|37,49
|-0,29%
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