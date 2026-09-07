SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SAFRAN-Investition 07.09.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAFRAN-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das SAFRAN-Papier bei 64,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 155,015 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SAFRAN-Aktie auf 333,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 697,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 416,97 Prozent vermehrt.

Am Markt war SAFRAN jüngst 138,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

mehr Analysen
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
30.07.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 336,60 1,11% SAFRAN S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen