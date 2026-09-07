EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAFRAN-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das SAFRAN-Papier bei 64,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 155,015 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SAFRAN-Aktie auf 333,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51 697,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 416,97 Prozent vermehrt.

Am Markt war SAFRAN jüngst 138,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at