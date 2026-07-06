EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die SAFRAN-Anteile bei 117,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 84,846 SAFRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 356,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 264,72 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202,65 Prozent erhöht.

Am Markt war SAFRAN jüngst 148,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at