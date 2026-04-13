EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.04.2021 wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 116,46 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hat, hat nun 85,866 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 26 901,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 313,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 169,02 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SAFRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 130,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at