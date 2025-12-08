EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.12.2024 wurden SAFRAN-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 212,90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investierten, hätten nun 0,470 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 292,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,58 EUR wert. Mit einer Performance von +37,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SAFRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at