EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der SAFRAN-Aktie statt. Zum Handelsende stand die SAFRAN-Aktie an diesem Tag bei 148,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 67,358 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 317,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 352,55 EUR wert. Mit einer Performance von +113,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SAFRAN war somit zuletzt am Markt 131,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at