SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SAFRAN-Performance 17.08.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren SAFRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.08.2025 wurde die SAFRAN-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 291,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,270 SAFRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 354,35 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 14.08.2026 auf 360,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,54 Prozent angewachsen.

SAFRAN wurde am Markt mit 149,44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

mehr Analysen
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
30.07.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 361,60 0,06% SAFRAN S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen