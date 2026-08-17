SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|SAFRAN-Performance
|
17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.08.2025 wurde die SAFRAN-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 291,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SAFRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,270 SAFRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 354,35 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Anteils am 14.08.2026 auf 360,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,54 Prozent angewachsen.
SAFRAN wurde am Markt mit 149,44 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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