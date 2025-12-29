EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das SAFRAN-Papier an diesem Tag 63,79 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hat, hat nun 1,568 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 469,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 299,30 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 369,20 Prozent.

Der Börsenwert von SAFRAN belief sich jüngst auf 123,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at