SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
23.02.2026 10:04:23
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 55,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SAFRAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,051 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 252,71 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 20.02.2026 auf 346,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 525,27 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte SAFRAN einen Börsenwert von 144,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
