SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Hochrechnung
|
23.11.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das SAFRAN-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SAFRAN-Papier bei 112,22 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,911 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 608,27 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 20.11.2026 auf 292,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 160,83 Prozent zugenommen.
SAFRAN wurde am Markt mit 121,34 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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